Vídeo: casal que derrubou filho é identificado; criança está com avó

O bebê não se machucou com a queda e ficará sob os cuidados da avó materna - (crédito: Material cedido ao Correio)

O casal, supostamente embriagado, que derrubou o filho, uma criança com cerca de um ano, no último domingo (12/7), no Setor Central de São Sebastião, foi identificado pela Polícia Civil na última terça-feira (14/7). Os cuidados da criança foram confiados à avó materna



No vídeo divulgado nas redes sociais, a mãe da criança apresenta sinais de embriaguez enquanto segura o bebê no colo. Em determinado momento, a criança escorrega e cai de cabeça no chão. Veja:



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“Os genitores, um homem de 25 anos e uma mulher de 20 foram identificados pelos investigadores da Seção de Atendimento à Mulher da 30ª DP. No início da noite desta terça, foram localizados e conduzidos à delegacia para os procedimentos”, informou a PCDF.

À polícia, o casal relatou que a queda do filho foi um acidente, sem qualquer intenção de prática de maus-tratos. Além da polícia, o Conselho Tutelar também foi acionado para investigar o caso. Após a avaliação do órgão, a criança está sob os cuidados da avó materna.

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O inquérito policial ainda não foi concluído. Ele será remetido ao Poder Judiciário para as providências legais pertinentes logo após a conclusão.