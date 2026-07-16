Pedestre morre ao ser atropelado nas proximidades do Guará, na EPTG

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência, mas encontraram a vítima já sem sinais compatíveis com a vida - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem de 20 anos morreu após ser atropelado por um carro na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura da QI 2, no sentido Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Ao tentar atravessar a via marginal, ele foi atingido por um Nissan March conduzido por uma mulher de 45 anos. Com o impacto, o para-brisa do veículo ficou estilhaçado. A vítima não resistiu aos ferimentos.

O pedestre foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com graves lesões, na noite desta quarta-feira (15/7), por volta das 23h36. Segundo a corporação, ele chegou a ser avaliado pelas equipes de resgate, mas já apresentava sinais incompatíveis com a vida. O óbito foi constatado ainda no local.

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De acordo com os bombeiros, a vítima estava acompanhada de outro rapaz. Os dois conseguiram atravessar uma das marginais e chegar à pista principal da EPTG. No entanto, ao tentar fazer a travessia da última marginal, o homem acabou sendo atingido pelo veículo.

Duas viaturas do CBMDF foram mobilizadas para atender à ocorrência. As equipes também prestaram assistência à motorista, que foi avaliada no local e recebeu atendimento pré-hospitalar. Após a avaliação, foi constatado que ela não precisava ser encaminhada a uma unidade de saúde e permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência.

Segundo o CBMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) assumiram a ocorrência para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Além da motorista, uma passageira também estava no veículo. Ela não se feriu e foi encaminhada, junto com a condutora, à 4ª Delegacia de Polícia, no Guará, para prestar depoimento.