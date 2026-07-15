PMDF prende dois suspeitos de tráfico de drogas em comércio de Ceilândia

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quarta-feira (15/7), suspeitos de tráfico de drogas na QNM 4, em Ceilândia. A ação foi realizada por policiais militares do 8º Batalhão, que identificaram que os investigados utilizavam um estabelecimento comercial para armazenar e vender entorpecentes.
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Os suspeitos foram localizados no conjunto A da QNM 4. Durante a abordagem, os militares encontraram diversas porções de drogas, além de materiais relacionados à comercialização dos entorpecentes.
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Na operação, foram apreendidos cinco aparelhos celulares, uma porção grande e cinco porções menores de cocaína, duas frações grandes de skunk, uma porção grande e outras 21 porções fracionadas de dry, 58 comprimidos de ecstasy e cerca de R$ 400 em espécie.
Os dois suspeitos foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, para a 15ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
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