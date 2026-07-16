Brasiliense desaparece em São Paulo durante viagem para comprar carro

Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi a São Paulo para comprar um carro e desapareceu após perder contato com a família - (crédito: Divulgação)

Um brasiliense identificado como Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, está desaparecido em São Paulo desde o último domingo (12/7). Segundo familiares, o empresário viajou à capital paulista em um Fiat Pulse branco para negociar a compra de um veículo. Leonardo trabalha com compra e venda de automóveis.

De acordo com a família, ele chegou a São Paulo na sexta-feira (10/7) e estava hospedado em um hotel no bairro Itaim Bibi. A previsão era retornar a Brasília na terça-feira (14/7). Durante os primeiros dias da viagem, ele manteve contato normalmente com os parentes até a noite de domingo, quando falou pela última vez com os familiares.

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"Geralmente ele fazia esse tipo de viagem para comprar carros e depois enviava os veículos para Brasília em caminhão-cegonha. Nunca ficou sem dar notícias, sempre mantinha contato", contou o primo, Sérgio Sousa.

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Na manhã de segunda-feira (13/7), a família tentou falar com Leonardo, mas o celular já estava fora da área de cobertura. Desde então, o aparelho também não pôde mais ser localizado pelo sistema de rastreamento em nuvem.

O desaparecimento foi registrado no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), da Polícia Civil de São Paulo. Durante as diligências, os investigadores foram até o hotel onde Leonardo estava hospedado e encontraram o apartamento vazio.

A família pede ajuda para localizar o empresário. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Leonardo pode entrar em contato com o primo, Sérgio Sousa, pelo telefone (61) 98303-0201, ou com o 15º Distrito Policial de São Paulo, pelo número (11) 3079-3321.

Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi a São Paulo para comprar um carro e desapareceu após perder contato com a família (foto: Divulgação)