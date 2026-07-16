Homem se joga na frente de carro de aplicativo, e vídeo viraliza

Homem se joga na frente de carro de aplicativo na N2 - (crédito: Material cedido ao Correio)

O vídeo de uma abordagem na via N2, em Brasília, no último dia 4, movimentou as redes sociais. Em uma publicação que já tem mais de 1 milhão de visualizações no Instagram, na madrugada dessa quarta-feira (15/7), o motorista de aplicativo Vinícius Emanuel de Souza, 29 anos, compartilhou o momento em que um homem se joga na frente do carro e tenta intimidar o condutor. No veículo, também estavam duas passageiras.

O caso ocorreu por volta das 20h40, atrás do Teatro Nacional. O registro foi gravado pela câmera de segurança do carro de Vinícius. Apesar do susto, o homem não conseguiu ter acesso ao interior do carro e não portava arma ou instrumento perfurante. O veículo teve apenas o limpador de para-brisa quebrado.

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"Foi desesperador, nunca tinha acontecido isso comigo. A passageira também ficou muito nervosa, gritando. Eu tive que manter a calma, não sabia o que fazer, porque tinha gente no carro. A gente estava com bastante medo dele ter acesso à parte de dentro do veículo, porque tinha uma janela aberta. Foi aí que eu comecei a dar ré", contou Vinícius ao Correio.

O motorista não registrou boletim de ocorrência.