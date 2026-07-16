Flamengo X Olímpia altera trânsito próximo ao Mané Garrincha

Os agentes de trânsito estarão posicionados desde as 16h30 para fiscalizar e policiar a chegada dos torcedores. O horário previsto para abertura dos portões é às 17h30 - (crédito: Divulgação: Detran-DF)

Beatriz Ocké*

O trânsito no entorno da Arena Mané Garrincha sofrerá intervenções na noite desta sexta-feira (17/6) em decorrência do jogo Flamengo X Olímpia, que ocorre no estádio, a partir das 20h. As mudanças visam a garantir fluidez ao trânsito e segurança aos torcedores, estimados em 34 mil, e às pessoas que circulam diariamente pelo local. Motoristas devem estar atentos às sinalizações ao transitar pela região entre as 16h e as 23h.

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A partir das 23h59 desta quinta-feira (16/6), as vias N1, N2 e Contorno do Estádio receberão sinalização com cones, cercas e reforço na marcação das travessias para impedir estacionamento ao longo da via, sobre o gramado e conversões em frente aos acessos do estacionamento. A medida visa, ainda, reter vendedores ambulantes e orientar o fluxo de pedestres às faixas.

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Dois painéis móveis — um na N1 (gramado central próximo ao Planetário) e outro na N2 (próximo à rotatória da 5ª Delegacia de Polícia) — com alertas sobre estacionamento irregular, direção sob influência de álcool e uso das travessias sinalizadas de pedestres serão instalados na sexta-feira, a partir das 14h. Caso necessário, mais uma travessia de pedestres poderá ser instalada na Via N1.

Os agentes de trânsito estarão posicionados desde as 16h30 para fiscalizar e policiar a chegada dos torcedores. O horário previsto para abertura dos portões é às 17h30.

Ao fim do jogo, o trânsito na Via Contorno do estádio ficará em sentido único. Para isso, os acessos pelas rotatórias da Via N2, do Shopping ID, da 5ª Delegacia de Polícia e da Curva do Chinelo serão fechados no intervalo da partida.





Às 21h30, carros que estiverem estacionados no Complexo Aquático Cláudio Coutinho serão direcionados para a Curva do Chinelo. Os veículos que deixarem o local pela Saída A serão direcionados para a N1, e os da Saída B irão no sentido do Colégio Militar de Brasília. Para tornar livre o acesso de quem vem da W5 Norte, três faixas da direita da Via N1 estarão bloqueadas.



