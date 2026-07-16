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Mortes em hospitais: secretário de Saúde diz que famílias receberam apoio

Segundo Juracy Cavalcante, o acolhimento psicológico faz parte do protocolo adotado e envolve uma equipe multidisciplinar

16/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF.Coletiva da Secretaria de Saúde sobre as mortes de mulheres grávidas nos hospitais do DF. Secretário de Saúde do DF Juracy Cavalcante - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
16/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF.Coletiva da Secretaria de Saúde sobre as mortes de mulheres grávidas nos hospitais do DF. Secretário de Saúde do DF Juracy Cavalcante - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As famílias das pessoas que morreram na rede pública de saúde receberam apoio psicológico, segundo informou o secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Cavalcante. “Foi dado, sim, apoio psicológico para essas famílias, e é o que esperamos de todos os nossos servidores nesse tipo de situação”, ressaltou.

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De acordo com ele, o acolhimento faz parte do protocolo adotado em situações de óbito e envolve uma equipe multidisciplinar que acompanha todo o processo de atendimento. “Nós temos toda uma equipe que atua desde o momento do fato, durante todo o atendimento. Quando a gente pega, por exemplo, o caso de uma gestante, esse cuidado não envolve só uma equipe médica, envolve uma equipe multidisciplinar”, explicou o secretário.

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Ele destacou ainda que o modelo adotado nas maternidades da rede pública do DF prioriza a humanização do atendimento, com reconhecimento nacional. “Todas as nossas maternidades são premiadas com o título de Hospital Amigo da Criança, que traz justamente essa vertente de humanização, com foco em partos seguros e no cuidado integral”, afirmou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 16/07/2026 18:38
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