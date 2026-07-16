Vacinação de gestante reduz casos graves de bronquiolite em bebês

Fabrício Nunes da Paz, pediatra e professor da Universidade Católica de Brasília, é o entrevistado do CB.Saúde - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) reduziu em 52,5% os casos graves de bronquiolite em bebês menores de 6 meses no Brasil. Nesta quinta-feira (16/07), em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Fabrício Nunes da Paz, pediatra e professor da Universidade Católica de Brasília, detalhou como o imunizante reduz a quantidade de internações. Às jornalistas Carmen Souza e Paloma Olivetto, ele disse que essa vacina é algo para “revolucionar a pediatria”.

De acordo com Paz, o VSR é responsável, em média, por 70% dos casos de bronquiolite. Oferecida pelo Sistema único de Saúde (SUS), a vacina deve ser tomada a partir da 28ª semana de gestação. Ele explicou que a gestante toma o imunizante contra o vírus e “já lança anticorpos para a criança para que ela venha ao mundo bem protegida”.

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O pediatra também destacou o avanço que o nirsevimabe, imunobiológico que garante proteção imediata contra o VSR, representa. Antes era usado o palivizumab. Ele agia como um anticorpo que cola no vírus, impedindo que ele se fixe no pulmão. No entanto, esse imunobiológico apresentava um problema. “Ele tinha que ser feito em cinco doses, porque ele só tem duração de um mês”, detalhou Paz.

Já o nirsevimabe precisa de dose única. A princípio, ele está sendo ofertado pelo SUS, prioritariamente, para pacientes prematuros. Paz disse que a ideia e o desejo da Sociedade Brasileira de Pediatria é que ela possa ser ofertada para todo e qualquer paciente. “Acredito que daqui a pouco, quando estiver mais bem implementado, a gente consiga fazer isso”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado