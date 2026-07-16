"Equipe do HRSam é altamente capacitada", afirma secretário após mortes de gestantes

Após a repercussão das mortes de duas gestantes no Hospital Regional de Samambaia (HRSam), o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, fez um apelo para reforçar a confiança da população no atendimento da rede pública. Segundo ele, apesar dos casos registrados recentemente, a unidade conta com uma equipe médica qualificada e preparada para atender com segurança.

O secretário destacou que o hospital dispõe de profissionais experientes e capacitados e ressaltou que o trabalho realizado pela equipe demonstra o nível técnico dos atendimentos prestados. Cavalcante também buscou tranquilizar os usuários do sistema de saúde, afirmando que não há motivo para receio ao procurar atendimento na unidade.

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“Temos uma equipe médica de excelência, que está aí para atender, principalmente no Hospital Regional de Samambaia. Temos uma equipe altamente capacitada e pronta para melhor atendê-los”, afirmou.

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As declarações ocorrem em meio às investigações sobre os dois óbitos registrados na unidade, que seguem sob apuração. Maria Graciane Andrade Alves, de 36 anos, morreu em 10/7, durante o trabalho de parto no Hospital Regional de Samambaia, após dar entrada na unidade com 41 semanas de gestação. Segundo a família, ela relatou que não tinha condições de realizar parto normal, mas o procedimento foi mantido por várias horas. O quadro evoluiu para uma hemorragia grave, retirada do útero e sucessivas paradas cardiorrespiratórias, culminando na morte na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A filha sobreviveu ao parto, em estado grave.

Três dias depois, Maria Aparecida Caldino dos Santos, de 25 anos, também morreu durante o trabalho de parto no mesmo hospital. De acordo com familiares, ela desejava ser submetida a uma cesariana, mas teria sido conduzida a um parto normal, apesar de estar sem forças para continuar o procedimento. A família afirma que houve demora na intervenção da equipe médica quando a bebê apresentou sinais de sofrimento. A criança sobreviveu e está sob os cuidados dos familiares.