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CRIME AMBIENTAL

Vídeo: criadouro clandestino é descoberto com 62 aves silvestres

Animais eram mantidos sem autorização em residências da região; fiscalização encontrou gaiolas e armadilhas no local

Criadouro clandestino é descoberto com 62 aves silvestres em Água Quente - (crédito: PMDF/Divulgação)
Criadouro clandestino é descoberto com 62 aves silvestres em Água Quente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um criadouro clandestino e dezenas de aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro foram descobertos na região de Água Quente. Ao todo, 62 aves foram encontradas sem autorização dos órgãos ambientais, além de 52 gaiolas e sete armadilhas do tipo alçapão. Sete pessoas vão responder por crime ambiental após a constatação das irregularidades.

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A apreensão ocorreu durante uma fiscalização realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), na última quinta-feira (16/7). Durante a operação, os policiais vistoriaram diversas residências da região e realizaram sete Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por manutenção irregular de animais silvestres em cativeiro.

Em um dos imóveis, os militares localizaram um criadouro clandestino com 53 aves mantidas sem qualquer registro ou autorização. Entre os animais apreendidos, um possuía anilha do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), indicativo de que já havia sido apreendido anteriormente, reabilitado, devolvido à natureza e, posteriormente, capturado novamente de forma ilegal.

A fiscalização também identificou uma ave oriunda da hibridização entre uma espécie nativa e uma espécie exótica, situação que pode comprometer a preservação da fauna silvestre.

As 62 aves, as 52 gaiolas e as sete armadilhas foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). No local, os animais passarão por avaliação técnica e receberão a destinação ambientalmente adequada, conforme os procedimentos dos órgãos responsáveis.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 17/07/2026 09:18 / atualizado em 17/07/2026 09:19
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