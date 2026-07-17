Foragido por golpe é preso ao tentar abrir conta com documentos falsos

Prisão foi realizada pela PCDF, por meio da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 40 anos, procurado pela Justiça do Distrito Federal por envolvimento em um golpe que causou prejuízo de aproximadamente R$ 167 mil, foi preso em flagrante enquanto tentava aplicar uma nova fraude em uma agência bancária, em São Sebastião. Segundo as investigações, o suspeito utilizava documentos falsos de terceiros para acessar serviços bancários e obter vantagens financeiras de forma ilícita. Desta vez, ele pretendia abrir uma conta e contratar um consórcio de veículo no valor de R$ 200 mil.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), na quinta-feira (16/7). O suspeito foi detido após funcionários da instituição financeira, localizada na Avenida Comercial, no centro da região, perceberem irregularidades na documentação apresentada e acionarem os investigadores.

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De acordo com a PCDF, o homem é apontado, ao lado de um comparsa, como um dos responsáveis por aplicar um golpe contra uma moradora de Planaltina (DF). A dupla teria utilizado documentos falsificados da vítima para acessar indevidamente contas bancárias e realizar transferências fraudulentas em agências do DF e de Goiás, causando um prejuízo estimado em R$ 167 mil.

Após ser conduzido à 30ª DP por equipes da Seção de Polícia Comunitária (SPCOM) e da Seção de Investigação Geral (SIG), os investigadores consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito. Durante a abordagem, foram apreendidos um aparelho celular e os documentos falsos utilizados na tentativa de fraude, que serão submetidos à perícia.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estelionato tentado, falsidade ideológica e falsa identidade. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.