Distrito Federal oferece 617 vagas de emprego nesta sexta (17/7)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem o final de semana com 617 oportunidades de emprego disponíveis nesta sexta-feira (17/7). O painel do dia traz opções para candidatos de diversos níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, abrindo portas inclusive para quem busca ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez.

O grande atrativo do dia é a busca por profissionais especializados, com salários que superam a média de mercado, além de contratações em larga escala no setor de comércio e serviços. A maior remuneração do dia é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial. São 5 vagas, com salário de R$ 8.000,00 mais benefícios. O maior quantitativo de vagas está no setor de comércio. As funções de repositor de mercadorias (75 vagas) e operador de caixa (70 vagas) lideram o volume de contratações, com vencimentos que chegam a R$ 1.700,00 acrescidos de benefícios.

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Os interessados em concorrer a uma das vagas têm duas opções para realizar a inscrição:Cadastrar o currículo diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre a vaga ideal no painel de hoje, vale a pena realizar o cadastro. O sistema cruza os dados dos inscritos com novas oportunidades que surgem diariamente, mantendo o perfil ativo para seleções futuras. Empresas e empreendedores que desejam anunciar vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para a realização de entrevistas e processos seletivos podem fazer o cadastro de forma presencial, por e-mail ou por meio do portal Canal do Empregador.