Vizinho é preso suspeito do assassinato de casal na Ponte Alta do Gama

Casal foi morto a tiros enquanto limpava um lote com uma roçadeira - (crédito: Créditos: Redes Sociais/Reprodução)

Um vizinho do casal encontrado morto na Ponte Alta Norte foi preso na manhã desta sexta-feira (17/7). Ele é apontado como um dos principais suspeitos do crime. Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Raiane Lins Farias Campos, de 38, proprietários de um lote no Condomínio Bosque Imperial, foram mortos a tiros enquanto faziam a limpeza do terreno com uma roçadeira, na tarde de quinta-feira (16/7).

Segundo informações do 9º Batalhão da Polícia Militar, moradores da região ouviram disparos durante a tarde, mas o barulho da roçadeira dificultou a identificação dos tiros. O vizinho passou a ser apontado como suspeito por moradores devido a desavenças antigas com o casal.

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Ainda de acordo com a PM, foi necessário negociar a rendição do homem, que se recusava a acompanhar os policiais. O carro dele foi encontrado aberto, e a suspeita é de que estivesse em surto. Após horas de negociação, com apoio de atiradores da corporação, ele foi detido na manhã desta sexta-feira e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

Quem era o casal

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO) publicou uma nota de pesar em homenagem às vítimas nas redes sociais. Raiane Lins Farias era servidora pública e atuava como coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) no município. Ela e Leonardo eram pais de uma menina.