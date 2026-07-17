Diretora de Ceilândia leva prêmio de Melhor Primeiro Filme em festival

Ao justificar a escolha do filme, o júri do FID Marseille descreveu a obra como uma "utopia feminista que imagina o trabalho sexual como um espaço onde corpos podem conviver em total liberdade e graça". - (crédito: Foto: Divulgação)

Uma cineasta criada em Ceilândia levou o nome do Distrito Federal ao circuito internacional de cinema. Denise Vieira, arquiteta formada pela Universidade de Brasília (UnB), foi premiada como Melhor Primeira Obra na 37ª edição do FID Marseille (Festival Internacional de Cinema de Marselha), um dos mais respeitados eventos voltados ao cinema autoral, realizado entre 7 e 12 de julho na cidade francesa. A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada no dia 13.

O filme premiado, Sabes de mim, agora esqueça, é o primeiro longa de ficção assinado por Denise e teve a estreia internacional justamente no festival francês. As gravações foram feitas em Ceilândia, cidade onde a diretora mora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes de assumir a direção, Denise já acumulava experiência nos bastidores da produção audiovisual brasileira. Ela trabalhou como diretora de arte ao lado de nomes como Adirley Queirós e Joana Pimenta, além de ter dirigido um curta-metragem e participado de outros projetos do setor. Com o novo longa, ela estreia como diretora já colecionando reconhecimento fora do país.

Cabaré fictício em uma Ceilândia distópica

A produção é assinada pela produtora Corriola, do Distrito Federal, em parceria com a paulista Desalambrar Filmes, com distribuição a cargo da mineira Embaúba Filmes. Na trama, elementos de ficção científica e fantasia se misturam ao realismo para narrar a história de mulheres que buscam acolhimento, resistência e liberdade dentro de um cabaré chamado Toca — cenário instalado em uma versão distópica de Ceilândia.

Boa parte da narrativa se desenrola dentro desse espaço, que foi construído a partir de um antigo bordel da cidade transformado em locação. A escolha estética reforça o clima de proteção vivido pelas personagens em contraste com um ambiente hostil, marcado pela violência.

A ideia para o roteiro nasceu ainda em 2015, durante um trabalho de pesquisa de campo feito por Denise em Ceilândia. Segundo relatou ao festival francês, uma profissional do sexo lhe propôs, na época, uma vaga para trabalhar no banheiro de um bar. O episódio deu origem a uma investigação que, ao longo dos anos seguintes, resultou em um roteiro sobre autonomia, memória, desejo e resistência feminina.

Ao justificar a escolha do filme, o júri do FID Marseille descreveu a obra como uma espécie de utopia feminista, na qual o trabalho sexual é retratado como um território de liberdade e convivência entre corpos.

Antes de conquistar o prêmio europeu, Sabes de mim, agora esqueça já havia passado pelo circuito nacional: o filme estreou em janeiro deste ano na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, dentro da Mostra Aurora, espaço dedicado às obras-primas do cinema brasileiro.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel