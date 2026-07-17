Sandro Avelar oficializa pré-candidatura à Câmara com apoio de Celina

Avelar deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em março, partido que deve lançar a deputada distrital Paula Belmonte como pré-candidata ao Palácio do Buriti, que é oposição a Celina - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Sandro Avelar oficializou, na noite de quinta-feira (16/7), a pré-candidatura a deputado federal pelo União Brasil. O lançamento ocorreu na ARUC e contou com a presença da governadora Celina Leão (PP), pré-candidata ao Governo do Distrito Federal em 2026.

Avelar deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em março, sigla que deve lançar a deputada distrital Paula Belmonte como pré-candidata ao Palácio do Buriti, que é opositora de Celina.

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Durante o evento, Avelar destacou os resultados obtidos à frente da Secretaria de Segurança Pública do DF e afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho realizado na área. "Quando assumimos, o Distrito Federal ocupava a 19ª colocação nos indicadores de segurança. Hoje está em primeiro lugar. A gente não está satisfeito com o que fez. A gente está lutando para continuar fazendo", afirmou.

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Ao lado dele, Celina Leão reforçou o apoio à candidatura e disse que a caminhada eleitoral será desafiadora, mas que estará ao lado de Avelar durante a disputa.

Sandro Avelar comandou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em dois períodos. O primeiro foi entre 2011 e 2014, durante o governo Agnelo Queiroz. Em janeiro de 2023, retornou ao cargo a convite do então governador Ibaneis Rocha, permanecendo na função até março deste ano.

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Delegado da Polícia Federal, Avelar também ocupou, em duas ocasiões, o cargo de diretor-executivo da corporação e presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp). Sua candidatura amplia o grupo de aliados de Celina Leão na disputa pelas eleições de 2026.