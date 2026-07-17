Casal é encontrado morto na Ponte Alta Norte, após moradores ouvirem disparos

Crime aconteceu durante festa de aniversário da vítima, no Sol Nascente, e deixou outras três pessoas feridas - (crédito: Ilustração/pacifico)

Um homem de 42 anos e uma mulher de 38 foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (17/7), em uma residência localizada no condomínio Bosque Imperial, na região da Ponte Alta Norte. De acordo com informações preliminares, moradores do condomínio relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo na tarde de quinta-feira (16/7), por volta das 15h. No entanto, somente na manhã desta sexta-feira os corpos foram localizados já sem sinais vitais, dentro do imóvel onde as vítimas moravam.

O condomínio está localizado na Rua do Sol, onde a ocorrência foi registrada. Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas e, ao chegarem ao endereço, confirmaram as mortes. A área foi imediatamente isolada para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Até o momento, as circunstâncias em que as mortes ocorreram ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar a autoria, a motivação e a sequência dos acontecimentos que resultaram na morte do casal. A investigação segue em andamento.