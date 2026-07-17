Morte de casal: prefeitura de Santo Antônio do Descoberto decreta luto

*Por Elias Frazão
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO) expressou pesar diante da morte da servidora Rayane Lins Farias Campos, encontrada morta com o marido em uma casa no condomínio Bosque Imperial na Ponte Alta, no Gama.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em nota publicada nas redes sociais, o órgão público lamentou.“A Prefeitura Municipal manifestou profundo pesar pelo falecimento da servidora Rayane Lins Farias Campos. Manifestamos solidariedades aos familiares e amigos”.
A Prefeitura completou que os serviços serão paralisados nesta sexta-feira (17/7). “Fica suspenso hoje as atividades da Secretária de Desenvolvimento Social, incluindo os serviços: Cadastro único, CRAS, CREAS, e Vila Vida devido ao falecimento de uma servidora”.