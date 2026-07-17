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MORTE NA PONTE ALTA

Morte de casal: prefeitura de Santo Antônio do Descoberto decreta luto

Ficam suspensas hoje as atividades da Secretária de Desenvolvimento Social da prefeitura

Os serviços serão paralisados nesta sexta-feira (17/7) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Os serviços serão paralisados nesta sexta-feira (17/7) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

*Por Elias Frazão

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A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO) expressou pesar diante da morte da servidora Rayane Lins Farias Campos, encontrada morta com o marido em uma casa no condomínio Bosque Imperial na Ponte Alta, no Gama.

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Em nota publicada nas redes sociais, o órgão público lamentou.“A Prefeitura Municipal manifestou profundo pesar pelo falecimento da servidora Rayane Lins Farias Campos. Manifestamos solidariedades aos familiares e amigos”.

A Prefeitura completou que os serviços serão paralisados nesta sexta-feira (17/7). “Fica suspenso hoje as atividades da Secretária de Desenvolvimento Social, incluindo os serviços: Cadastro único, CRAS, CREAS, e Vila Vida devido ao falecimento de uma servidora”.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/07/2026 13:29
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