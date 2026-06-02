Ladrões que levaram R$ 2 milhões em joias em shopping do DF são presos

Ladrões que levaram R$ 2 milhões em joias no Boulevard Shopping são presos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Dois homens acusados de furtar R$ 2 milhões em joias em uma joalheria do Boulevard Shopping foram presos na manhã desta terça-feira (2/6) pela Polícia Civil do Distrito Federal.

A ofensiva foi coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crime ocorreu em 3 de abril de 2026 e contou com a participação de dois criminosos, de 23 e 24 anos. Um deles conseguiu acessar a joalheria por meio do teto. Imagens das câmeras de segurança mostraram a ação. O autor foi até o cofre e levou dezenas de joias.

Segundo a polícia, a dupla tem ligação com um grupo criminoso de Santo Antônio do Descoberto especializado nesse tipo de crime. Os dois foram presos em Ceilândia.

Os acusados responderão pelo crime de furto qualificado. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar um terceiro envolvido na ação criminosa, bem como receptadores das joias subtraídas.