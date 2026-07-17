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PONTE ALTA

"Mataram uma família e destruíram a nossa", dizem parentes de casal morto

Sob forte comoção, familiares acompanham retirada dos corpos de casal morto em condomínio na Ponte Alta Norte

Sob forte comoção, familiares choram durante retirada dos corpos de casal morto - (crédito: Vitoria Torres/CB)
Sob forte comoção, familiares choram durante retirada dos corpos de casal morto - (crédito: Vitoria Torres/CB)

Enquanto equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizavam a remoção dos corpos das vítimas Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, 38, familiares e amigos se desesperaram diante da cena no Condomínio Bosque Imperial, na Ponte Alta Norte, na tarde desta sexta-feira (17/7).

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Tomada pela emoção, uma parente de Rayane gritou: “Mataram uma família e destruíram a nossa”. Abalado, o irmão de Rayane se ajoelhou, caiu em prantos e permaneceu no chão durante a retirada dos corpos.

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O clima de revolta também levou o irmão de Rayane a atirar dois tijolos contra a casa do vizinho suspeito do crime. O objeto atingiu apenas a parede do imóvel. A situação foi contida pelas equipes policiais.

O principal suspeito do duplo homicídio é Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, que fo preso após o crime. De acordo com as investigações, a motivação estaria relacionada a uma antiga disputa entre vizinhos envolvendo a divisão de um terreno e a construção de um muro.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 17/07/2026 15:16 / atualizado em 17/07/2026 15:20
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