Saiba quem era o casal encontrado morto no Gama nesta sexta (17/7)

O casal encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17/7), em um condomínio na região da Ponte Alta Norte, no Gama, foi identificado como Rayane Lins Farias Campos, de 38 anos, e Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos.
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Rayane era coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) de Santo Antônio do Descoberto (GO), município do Entorno do Distrito Federal. Servidora pública, ela atuava na gestão do programa responsável pelo cadastro de famílias em situação de vulnerabilidade social.
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Leonardo trabalhava como coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal estava junto havia 16 anos e deixam a filha Thiffany, de apenas 5 anos.
As circunstâncias das mortes são investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que apura o que aconteceu no imóvel onde os corpos foram encontrados.
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