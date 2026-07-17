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CRIME

Saiba quem era o casal encontrado morto no Gama nesta sexta (17/7)

Casal era formado por servidora pública e coordenador de vendas. Os dois estavam juntos havia 16 anos e deixam uma filha pequena de 5 anos

Casal deixa uma filha de 5 anos - (crédito: Reprodução/ Rede social)
Casal deixa uma filha de 5 anos - (crédito: Reprodução/ Rede social)

O casal encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17/7), em um condomínio na região da Ponte Alta Norte, no Gama, foi identificado como Rayane Lins Farias Campos, de 38 anos, e Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos.

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Rayane era coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) de Santo Antônio do Descoberto (GO), município do Entorno do Distrito Federal. Servidora pública, ela atuava na gestão do programa responsável pelo cadastro de famílias em situação de vulnerabilidade social.

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Leonardo trabalhava como coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal estava junto havia 16 anos e deixam a filha Thiffany, de apenas 5 anos.

As circunstâncias das mortes são investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que apura o que aconteceu no imóvel onde os corpos foram encontrados.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 17/07/2026 14:24 / atualizado em 17/07/2026 14:24
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