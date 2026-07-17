Cerco com snipers marca prisão de suspeito de matar casal na Ponte Alta

Após a rendição, Evandro foi retirado da residência algemado e escoltado por policiais do DOE - (crédito: Material cedido ao Coreio)

O cerco montado por policiais do Departamento de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio de atiradores de elite posicionados sobre o telhado de uma residência, marcou a prisão de Evandro Gabriel Ferreira, apontado como principal suspeito de assassinar o casal Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38. A operação ocorreu nesta sexta-feira (17/7), na Ponte Alta Norte, poucas horas após a descoberta dos corpos das vítimas.

Imagens registradas durante a ação mostram a área completamente isolada por equipes policiais, enquanto agentes fortemente armados cercavam o imóvel. Atiradores de elite permaneceram em posição estratégica sobre o telhado durante toda a operação, garantindo a segurança da abordagem e evitando qualquer possibilidade de reação por parte do suspeito. Veja:

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Após a rendição, Evandro foi retirado da residência algemado e escoltado por policiais do DOE até um camburão da corporação. Vestindo bermuda jeans, chinelos e com um par de óculos apoiado sobre a testa, ele deixou o imóvel cercado por agentes armados e não apresentou resistência aparente durante o deslocamento.

Durante as buscas realizadas no interior da casa, os investigadores localizaram um revólver escondido dentro da estrutura de um ventilador. Além da arma, foram encontradas diversas munições armazenadas no compartimento do eletrodoméstico, enquanto um coldre estava guardado em um pequeno armário. O material foi apreendido e será submetido à perícia para confirmar se o revólver foi utilizado no crime.

Leonardo de Oliveira Campos e Rayane Lins Farias Campos foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira, dentro da casa onde moravam, no Condomínio Bosque Imperial, na Rua do Sol, na Ponte Alta Norte. Segundo relatos de moradores, diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta das 15h de quinta-feira (16/7), mas os corpos só foram localizados no dia seguinte.

De acordo com vizinhos ouvidos pelo Correio, o crime pode ter sido motivado por uma disputa envolvendo a construção de um muro na divisa entre dois terrenos. Leonardo teria ingressado com uma ação judicial contra Evandro Gabriel Ferreira em razão do conflito sobre os limites das propriedades. A Polícia Civil investiga se o desentendimento foi o estopim para o duplo homicídio.

