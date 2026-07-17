Suspeito de matar casal na Ponte Alta Norte tem antecedentes criminais

Casal foi morto a tiros enquanto limpava um lote com uma roçadeira - (crédito: Créditos: Redes Sociais/Reprodução)

O homem preso por suspeita de matar um casal em um condomínio da Ponte Alta Norte, no Gama, nesta sexta-feira (17/7), possui um extenso histórico criminal. Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, já foi condenado por matar o próprio sobrinho, Alex Johne Vieira, de 23 anos, executado a tiros em 2008, no Recanto das Emas.

Além do homicídio do sobrinho, Evandro acumula diversas passagens pela polícia. Entre os registros estão outros dois envolvimentos em homicídios, ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, porte ilegal de arma de fogo e ameaças.

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Segundo as investigações, Evandro é o principal suspeito de assassinar Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, 38. O crime ocorreu dentro de um condomínio na Ponte Alta Norte. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o duplo homicídio pode ter sido motivado por uma disputa envolvendo a divisa de um terreno e a construção de um muro.

Após o crime, o suspeito foi localizado e preso. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso e apura a dinâmica do duplo homicídio.