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CRIME

Suspeito de matar casal na Ponte Alta Norte tem antecedentes criminais

Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, preso por suspeita de assassinar um casal nesta sexta-feira (17/7), responde por uma série de ocorrências policiais e foi condenado por matar o sobrinho em 2008

Casal foi morto a tiros enquanto limpava um lote com uma roçadeira - (crédito: Créditos: Redes Sociais/Reprodução)
Casal foi morto a tiros enquanto limpava um lote com uma roçadeira - (crédito: Créditos: Redes Sociais/Reprodução)

O homem preso por suspeita de matar um casal em um condomínio da Ponte Alta Norte, no Gama, nesta sexta-feira (17/7), possui um extenso histórico criminal. Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, já foi condenado por matar o próprio sobrinho, Alex Johne Vieira, de 23 anos, executado a tiros em 2008, no Recanto das Emas.

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Além do homicídio do sobrinho, Evandro acumula diversas passagens pela polícia. Entre os registros estão outros dois envolvimentos em homicídios, ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, porte ilegal de arma de fogo e ameaças.

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Segundo as investigações, Evandro é o principal suspeito de assassinar Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, 38. O crime ocorreu dentro de um condomínio na Ponte Alta Norte. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o duplo homicídio pode ter sido motivado por uma disputa envolvendo a divisa de um terreno e a construção de um muro.

Após o crime, o suspeito foi localizado e preso. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso e apura a dinâmica do duplo homicídio.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Mascarenhas* e Vitória Torres
postado em 17/07/2026 14:50
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