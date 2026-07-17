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BRB encerra negociação bilionária com a Quadra Capital

Banco de Brasília afirma que negociação para a estruturação de uma operação envolvendo ativos da carteira da instituição foi encerrada em comum acordo e diz manter solidez financeira e capacidade operacional

O BRB ressaltou que a decisão não altera a situação financeira da instituição - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O BRB ressaltou que a decisão não altera a situação financeira da instituição - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Banco de Brasília (BRB) informou que foram encerradas as tratativas com a Quadra Capital para a estruturação de uma operação envolvendo ativos da carteira da instituição. Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (17/7), o banco afirmou que a decisão foi tomada de forma consensual, após o encerramento do período de negociações previsto entre as partes.

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Na nota, o BRB afirma que a descontinuidade das conversas ocorreu em razão de “divergências em relação aos parâmetros econômicos e financeiros considerados adequados pelo banco para a operação”.
Com o encerramento das negociações, a instituição informou que passará a conduzir diretamente o processo de gestão e recolocação desses ativos no mercado. De acordo com o comunicado, a estratégia “reforça sua atuação prudente, seu compromisso com a geração de valor e a defesa dos interesses de seus acionistas, clientes e demais públicos de relacionamento”.

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O BRB ressaltou que a decisão não altera a situação financeira da instituição. “O Banco segue sólido, com adequada posição de liquidez e plena capacidade operacional para executar sua estratégia de negócios”, informou. Segundo a nota, “clientes e mercado podem manter sua confiança na instituição, que permanece focada na sustentabilidade de longo prazo, na segurança de suas operações e na prestação de serviços com excelência”.

Procurada pela reportagem, a Quadra Capital não se manifestou até a publicação desta matéria.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 17/07/2026 19:03
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