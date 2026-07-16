BRB reestabelece sistemas após instabilidade em serviços

Canais de atendimento relacionados ao Banco de Brasília (BRB) foram restabelecidos, após apresentarem instabilidade registradas nesta quinta-feira (16/7). O aplicativo BRB e o BRB Mobilidade estão entre os sistemas afetados pela pane.
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Em nota ao Correio, o banco informa que os canais foram completamente restabelecidos às 14h43, antes do horário previsto. Não foram divulgados os motivos para a indisponibilidade dos sistemas.
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“A instituição permanece sólida, com liquidez e assegurando todos os serviços financeiros, incluindo crédito, investimentos e atendimento em canais digitais e presenciais”, diz a nota. “O Banco reafirma também seu compromisso com a segurança dos recursos sob sua gestão e com a transparência junto à sociedade, em linha com as melhores práticas do sistema financeiro”.
A pane teria começado por volta das 6h30, de acordo com o portal Downdetector. Às 11h20, 87 registros de insatisfação já tinham sido feitos.