PCDF investiga motorista de aplicativo suspeito de distribuir drogas

PCDF investiga motorista de aplicativo que usava corridas como disfarce para traficar droga - (crédito: Divulgação: PCDF)

Beatriz Ocké*

Um motorista de aplicativo, de 33 anos, é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de tráfico de drogas, principalmente cocaína, em São Sebastião. Na Operação Delivery, por intermédio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia, policiais civis apreenderam duas embalagens de cocaína, balança de precisão e quatro celulares. As ordens de busca e apreensão foram expedidas pelo Poder Judiciário

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A investigação apurou que o homem usava as corridas como disfarce para vender entorpecentes. A operação inspecionou três imóveis localizados no Bairro Tradicional, em São Sebastião. Além do investigado, outras duas pessoas foram encontradas no endereço. Foram apreendidas duas embalagens contendo vestígios de substância em pó de coloração branca, semelhantes a cocaína, além de uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares.

O suspeito foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento junto de sua advogada. O material apreendido será submetido a uma perícia para avaliar a natureza e a quantidade da substância entorpecente. As investigações prosseguem para apurar a participação de outros envolvidos.

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A PCDF solicitou decretação da prisão preventiva do investigado, com manifestação favorável do Ministério Público, mas o pedido foi negado pelo Poder Judiciário.

A ação policial também contou com apoio operacional da Seção de Operações com Cães (SOC) da Divisão de Operações Especiais da PCDF.





