Celina Leão anuncia aumento de cotas de remuneração para policiais que atuarem em dias de folga

Na noite desta sexta-feira (17/7), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou o aumento das cotas do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) — regime que permite a policiais e bombeiros complementarem a renda trabalhando em seus períodos de descanso ou folga. O anúncio foi feito durante uma solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF).
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O aumento da cota era uma das principais reivindicações da categoria nos últimos anos. Em março de 2026, o valor da cota foi ampliado de R$ 50 por hora para R$ 95 por hora. O anúncio foi feito durante a posse do novo diretor Marlos Valle, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).
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“Já me ligaram esta semana para ampliar um pouco as cotas. A gente conseguiu o recurso e nós vamos ampliar”, afirmou Celina Leão.
Para justificar o aumento, o sindicato apontou que a medida representa uma resposta imediata para reduzir os impactos da defasagem de efetivo nas delegacias enquanto a reposição dos policiais civis não é concluída.