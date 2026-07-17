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Segurança pública

Celina Leão anuncia aumento de cotas de remuneração para policiais que atuarem em dias de folga

O aumento da cota era uma das principais reivindicações da categoria nos últimos anos. Anúncio foi feito durante uma solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF)

O anúncio foi feito durante a solenidade da posse do novo diretor do Sinpol - (crédito: Reprodução)
O anúncio foi feito durante a solenidade da posse do novo diretor do Sinpol - (crédito: Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (17/7), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou o aumento das cotas do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) — regime que permite a policiais e bombeiros complementarem a renda trabalhando em seus períodos de descanso ou folga. O anúncio foi feito durante uma solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF). 

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O aumento da cota era uma das principais reivindicações da categoria nos últimos anos. Em março de 2026, o valor da cota foi ampliado de R$ 50 por hora para R$ 95 por hora. O anúncio foi feito durante a posse do novo diretor Marlos Valle, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). 

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“Já me ligaram esta semana para ampliar um pouco as cotas. A gente conseguiu o recurso e nós vamos ampliar”, afirmou Celina Leão.

Para justificar o aumento, o sindicato apontou que a medida representa uma resposta imediata para reduzir os impactos da defasagem de efetivo nas delegacias enquanto a reposição dos policiais civis não é concluída. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 17/07/2026 22:38
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