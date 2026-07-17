2ª edição do Flores do Cerrado está com as inscrições abertas em Samambaia - (crédito: Bene França/Reprodução)

Beatriz Ocké*

O projeto social Flores do Cerrado, que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade e baixa renda no DF, está com as inscrições abertas para a sua segunda edição no Complexo Cultural de Samambaia (DF). Nessa montagem, o projeto oferecerá formação em corte e costura e bordado gratuitamente. Serão disponibilizadas 20 vagas gratuitas e as inscrições vão até 24/7.

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O Flores do Cerrado parte da ideia de superar desafios enfrentados diariamente por mulheres das regiões periféricas do Distrito Federal. O projeto amplia o acesso dessas mulheres à mecanismos de qualificação profissional, oferecendo conhecimentos para gerar trabalho, renda e empreendedorismo.

A etapa de inscrição será divulgada pelas redes sociais do projeto, no @floresdocerrado.df. As interessadas deverão acompanhar o processo via Instagram e acessar a ficha cadastral para preenchê-la.

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Entre 2023 e 2024, o projeto recebeu, aproximadamente, 300 mulheres, em regiões administrativas como Estrutural, Taguatinga e São Sebastião. O projeto também oferece atividades para os filhos das alunas durante as aulas, reduzindo a evasão e facilitando a participação das mães.

O fundador do projeto, Fábio Barrera, destaca as oportunidades proporcionadas aos participantes. “O Flores é destinado ao público feminino em situação de vulnerabilidade social que deseja conquistar autonomia financeira e novas oportunidades de trabalho”, diz.

Capacitação

As participantes terão acesso à um curso de 80 horas, sendo 60 horas para corte e costura e 20 horas para bordado. As aulas, que serão ministradas presencialmente por profissionais especializados, começam em 27/7 e seguem até 21/8, das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

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Para participar do curso é necessário ter entre 18 e 45 anos, residir preferencialmente em Samambaia, ter ensino fundamental completo ou incompleto, desejar se qualificar para entrar no mercado de trabalho.

Ao final do projeto, as participantes produzirão um enxoval que será doado para mães solo e/ou mulheres grávidas que estejam em situação de vulnerabilidade social ou abandono.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado