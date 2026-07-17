Emater-DF apresenta iniciativas para fortalecer a agricultura local

Segundo Duval, a função da Emater é participar desde a produção até o comércio dos alimentos, com programas de capacitação e assistência técnica no campo. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Luiz Francisco*

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) aposta em novas estratégias para valorizar quem produz e consome os alimentos do Distrito Federal. Em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, nesta sexta-feira (17), o presidente do órgão, Cleison Duval, detalhou às jornalistas Adriana Bernardes e Ana Carolina Alves algumas ações que visam a fortaler a agricultura local.

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Uma das iniciativas é a criação do Grupo de Trabalho (GT) de Vendas Diretas, que facilita a comercialização de produtos locais para os consumidores do DF por meio do apoio de instituições como a Associação Brasileira de Supermercados (Abras-DF) e o Banco de Brasília (BRB).

Segundo Duval, a função da Emater é participar desde a produção até o comércio dos alimentos, com programas de capacitação e assistência técnica no campo. “O órgão tem um papel muito importante, pois temos o registro dos produtores do Distrito Federal, o que nos permite ter mais contato com os agricultores locais”, ressaltou.

O presidente da Emater apresentou, ainda, o Selo do Agro. A iniciativa identifica os alimentos de produtores rurais do DF nas gôndolas de um supermercado, a fim de promover o consumo da produção local.

“Com a ação, o produtor aumenta as vendas, começa a produzir mais e melhora a qualidade de vida dele”, afirmou Duval. “Lançamos o edital, que está aberto para o agricultor do DF cadastrado nos sistemas da Emater, sendo necessário preencher um link de formulário que estará no site do órgão para ver se o produtor está apto a ter o selo, que é gratuito.”

Outra forma de valorização dos produtores locais, segundo o presidente da Emater, é o Catálogo Conexões e Experiências, uma parceria com a Secretaria de Turismo (Setur-DF) para mostrar à população brasiliense as excursões e passeios rurais disponíveis no Distrito Federal.

Para se inscrever, o presidente orienta que os empreendedores rurais se cadastrem na Emater, respondam formulários para saber se as propriedades estão regulares e, como o catálogo é digital, o agricultor deve tirar fotos do local para que o turista reconheça e amplie a visibilidade da agricultura.

“A gente tem recebido muitos depoimentos dos proprietários que passaram a receber mais visitantes”, contou Duval. “A próxima edição terá uma edição em inglês para facilitar a divulgação e a interação do público estrangeiro com os nossos produtores rurais”, acrescentou o presidente.

Veja a entrevista completa:



*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho