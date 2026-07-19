Morre João Batista, vocalista da banda Faces do Caos

Morreu, neste domingo (19/7), o vocalista da banda de punk rock Faces do Caos, João Batista. A notícia foi divulgada na página oficial da banda no Instagram. João tinha 56 anos e sua partida comoveu fãs e admiradores, que deixaram mensagens emocionadas de saudade na página do grupo. A causa da morte não foi divulgada.

"João Batista foi muito mais do que uma voz. Foi presença, energia, amizade e paixão pela música. Sua força, carisma e talento marcaram palcos, bandas e, principalmente, a vida de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Deixa um legado eterno de música, amizade e verdade. Sua voz seguirá ecoando em nossos corações e memórias", disse a nota de falecimento postada na página do grupo no Instagram.

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A banda Faces do Caos existe desde 1985 e acumula uma legião de fãs, que deixaram mensagens de despedida e apoio no Instagram. "Dói demais saber que sua alegria e seu abraço apertado quando a gente chegava nos shows nunca mais. Seu legado, assim como o punk rock, nunca morrerá", disse uma admiradora. "Além de perdermos um ser humano incrível, perdemos uma das vozes mais contundentes contra as injustiças", disse outra mensagem.