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INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem é encontrado próximo à Torre de TV Digital

O caso é apurado pela 13ª Delegacia (Sobradinho), que informou que a vítima ainda não foi identificada. O corpo foi encaminhado ao IML para determinação da causa da morte

O caso é apurado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
O caso é apurado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O corpo de um homem foi encontrado em uma via pública próximo à Torre de TV Digital, sentido Sobradinho, na tarde de sábado (18/7). O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), que informou que a vítima ainda não foi identificada. 

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Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Técnica estiveram no local, que foi devidamente preservado e periciado, para apuração do caso. 

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O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exame pericial, que deverá determinar a causa da morte. O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sob investigação da unidade especializada.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 19/07/2026 12:25
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