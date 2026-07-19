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Trânsito

Colisão deixa mais uma vítima fatal neste domingo (19/7) no DF

Condutor bateu o carro em um caminhão, em Samambaia, e não resistiu aos ferimentos. Bombeiros constataram o óbito no local, após atendimento à vítima

Carro bateu contra uma carreta em Samambaia - (crédito: Arte)
Carro bateu contra uma carreta em Samambaia - (crédito: Arte)

Um homem de 34 anos morreu depois de bater o carro em um caminhão, na DF-180, em Samambaia. A colisão entre um Renault Kwid Zen e a carreta Volvo/VM ocorreu na tarde deste domingo (19/7), horas após a morte de uma passageira de um veículo que bateu contra uma árvore na DF-190, próximo a Santa Maria.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência em Samambaia e constatou o óbito da vítima no local. De acordo com a corporação, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. 

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PCDF) ficou responsável pelo local e a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 19/07/2026 17:49 / atualizado em 19/07/2026 18:02
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