InícioCidades DF
TRÂNSITO

Mulher morre e homem fica ferido após carro atingir árvore na DF-190

Colisão ocorreu na manhã deste domingo (19/7), na DF-190, entre a Marinha e Santa Maria. Motorista foi socorrido com ferimentos leves

Mulher morre e homem fica ferido após carro atingir árvore na DF-190 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Mulher morre e homem fica ferido após carro atingir árvore na DF-190 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após o carro em que estavam colidir contra uma árvore, na manhã deste domingo (19/7), na DF-190, no trecho entre a Marinha e Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes realizaram a sinalização da via e o gerenciamento dos riscos da ocorrência. Em seguida, constataram que a passageira do veículo já estava sem sinais vitais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O motorista recebeu atendimento no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. De acordo com a corporação, ele estava consciente, orientado e apresentava ferimentos leves. O CBMDF ressaltou que não acompanha o estado de saúde das vítimas após o transporte ao hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela ocorrência e pelas providências no local.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 19/07/2026 12:38
SIGA
x