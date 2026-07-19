Mulher morre e homem fica ferido após carro atingir árvore na DF-190

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após o carro em que estavam colidir contra uma árvore, na manhã deste domingo (19/7), na DF-190, no trecho entre a Marinha e Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes realizaram a sinalização da via e o gerenciamento dos riscos da ocorrência. Em seguida, constataram que a passageira do veículo já estava sem sinais vitais.

O motorista recebeu atendimento no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. De acordo com a corporação, ele estava consciente, orientado e apresentava ferimentos leves. O CBMDF ressaltou que não acompanha o estado de saúde das vítimas após o transporte ao hospital.

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Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela ocorrência e pelas providências no local.