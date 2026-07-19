Atropelamento na BR-020 deixa uma vítima fatal neste domingo (19/7)

Um homem foi atropelado e morreu na noite deste domingo (19/7) na BR-020. Os bombeiros chegaram ao local às 19h13, empenhando duas viaturas de socorro para o atendimento. Os socorristas chegaram a iniciar o protocolo de trauma, no entanto, já na avaliação inicial, foi constatado que a vítima apresentava sinais incompatíveis com a vida. O óbito foi declarado no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do veículo envolvido no acidente permaneceu no local durante todo o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.



O CBMDF orienta que pedestres redobrem a atenção ao atravessar rodovias, utilizando passarelas sempre que disponíveis e certificando-se de que a travessia possa ser realizada com segurança. Pequenos cuidados podem evitar acidentes graves e preservar vidas.

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