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TRAGÉDIA

Atropelamento na BR-020 deixa uma vítima fatal neste domingo (19/7)

O acidente ocorreu próximo à entrada de Planaltina-DF. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem vida

Homem perde a vida após ser atropelado na BR 020 - (crédito: CBMDF)
Homem perde a vida após ser atropelado na BR 020 - (crédito: CBMDF)

Um homem foi atropelado e morreu na noite deste domingo (19/7) na BR-020. Os bombeiros chegaram ao local às 19h13, empenhando duas viaturas de socorro para o atendimento. Os socorristas chegaram a iniciar o protocolo de trauma, no entanto, já na avaliação inicial, foi constatado que a vítima apresentava sinais incompatíveis com a vida. O óbito foi declarado no local. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do veículo envolvido no acidente permaneceu no local durante todo o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.

O CBMDF orienta que pedestres redobrem a atenção ao atravessar rodovias, utilizando passarelas sempre que disponíveis e certificando-se de que a travessia possa ser realizada com segurança. Pequenos cuidados podem evitar acidentes graves e preservar vidas.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 19/07/2026 23:11
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