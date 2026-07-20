DF amanhece com 12°C e terá madrugadas frias ao longo da semana

Bom dia, Brasília! Os moradores do Distrito Federal começaram a semana com frio nas primeiras horas desta segunda-feira (20/7). A temperatura mínima registrada foi de 12°C, e a tendência é que as madrugadas continuem geladas ao longo da semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar das manhãs frias, a máxima prevista é de 27°C podendo alcançar 28°C. Nos próximos dias, os termômetros devem subir ainda mais durante a tarde, com máximas entre 29°C e 30°C.

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Segundo o meteorologista do Inmet, Mércio Santos, a amplitude térmica, diferença entre mínima e máxima, é típica desta época do ano e deve ficar ainda mais forte nos próximos dias. O fenômeno é provocado pela ausência de nuvens e o período de estiagem. "Nesta época do ano ocorre uma intensa perda radiativa durante a noite. Como o céu permanece aberto e sem nebulosidade, a superfície perde calor com mais facilidade, favorecendo temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia", explicou.

Além das manhãs frias, a população deve enfrentar baixos índices de umidade relativa do ar. A previsão indica mínima em torno de 30%, e o Inmet mantém um aviso amarelo de perigo potencial. A recomendação do órgão pesquisa é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes e reduzir a exposição direta ao sol.

Apesar dos 12°C registrados pela manhã, a sensação térmica ficou acima da temperatura medida, em torno de 13°C, devido à baixa intensidade dos ventos. Segundo Mércio Santos, a ausência de rajadas mais fortes impediu que a sensação de frio fosse ainda maior nas primeiras horas desta segunda.











