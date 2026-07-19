DF entra em alerta amarelo para baixa umidade neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade no Distrito Federal neste domingo (19/7). O aviso é válido entre 12h e 18h, período em que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, índice considerado abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o Inmet, embora o risco seja considerado baixo, as condições favorecem o aumento de problemas respiratórios, ressecamento da pele e das mucosas, além de elevar o risco de incêndios florestais. Por isso, o instituto recomenda que a população redobre os cuidados durante o período mais seco do dia.

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Entre as orientações estão beber bastante líquido, evitar atividades físicas intensas e reduzir a exposição ao sol nas horas mais quentes da tarde. Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.