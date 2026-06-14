Restaurantes Comunitários: GDF garante transporte gratuito a usuários

Unidades de Arniqueira e do Sol Nascente/Pôr do Sol estão respectivamente recebendo usuários dos restaurantes comunitários da Estrutural e de Ceilândia Norte - (crédito: Divulgação/Sedes-DF)

O Governo do Distrito Federal (GDF) está oferecendo transporte gratuito para usuários dos restaurantes comunitários da Estrutural e de Ceilândia Norte. A medida foi tomada devido à paralisação de funcionários da empresa terceirizada Servi Gastronomia, responsável pela gestão das unidades.

Para garantir o acesso às refeições, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) disponibilizou ônibus que levam os frequentadores a outros refeitórios em funcionamento. O transporte é válido apenas para o período do almoço.

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Quem utiliza o restaurante da Estrutural é transportado para a unidade de Arniqueira. Já os usuários de Ceilândia Norte são levados ao refeitório do Sol Nascente/Pôr do Sol.

Giselle Ferreira, secretária de Desenvolvimento Social, afirmou que a prioridade é evitar que a população fique sem as refeições. "Paralelamente, estamos acompanhando o caso de perto, apurando as ocorrências relatadas e adotando todas as medidas administrativas cabíveis para assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento", explicou.

A Servi Gastronomia foi contratada por licitação para gerir os dois restaurantes, o que inclui a compra de insumos, a produção de comida e a contratação de pessoal. Segundo a Sedes-DF, todos os pagamentos à empresa estão em dia.

Dessa forma, a pasta esclarece que a responsabilidade por salários e outras obrigações trabalhistas é da empresa terceirizada. Após relatos de irregularidades, a Sedes-DF iniciou um processo administrativo para apurar os fatos.

A investigação avaliará as medidas cabíveis, que podem incluir a rescisão do contrato. A secretaria reforçou que as denúncias são apuradas conforme os trâmites legais, garantindo o direito de defesa da empresa, e que acompanha a situação para garantir o atendimento à população.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.