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Prazos para quitar última parcela do IPVA vão até sexta-feira (24/7)

Parcela vence de segunda-feira (20/7) à sexta-feira (24/7), conforme número final de identificação do veículo

Em 2026, as alíquotas não tiveram mudanças significativas. Os percentuais permanecem sendo 3% para carros de passeio, 2% para motocicletas e 1% para veículos de carga - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)
Em 2026, as alíquotas não tiveram mudanças significativas. Os percentuais permanecem sendo 3% para carros de passeio, 2% para motocicletas e 1% para veículos de carga - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Beatriz Ocké*

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O prazo limite para o pagamento da sexta e última parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPVA) referente a 2026 começa nesta segunda-feira (20/7) e termina na sexta (24/7). Contribuintes que decidiram parcelar o pagamento do tributo devem estar atentos às datas de vencimento, conforme o último dígito da placa de identificação do veículo.

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Confira abaixo o calendário:

  • Dígito final 1 ou 2 : segunda-feira (20/7)

  • Dígito final 3 ou 4 : terça-feira (21/7)

  • Dígito final 5 ou 6:  quarta-feira (22/7)

  • Dígito final 7 ou 8 : quinta-feira (23/7)

  • Dígito final 9 ou 0 : sexta-feira ( 24/7)


Além dos boletos que são encaminhados para a residência dos contribuintes, também é possível acessar e imprimir o documento pelo portal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec-DF). Ao entrar no portal, basta ir até a aba “Emitir IPVA” e, em seguida, inserir o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Percentual 

Em 2026, as alíquotas não tiveram mudanças significativas. Os percentuais permanecem sendo 3% para carros de passeio, 2% para motocicletas e 1% para veículos de carga. Uma apuração da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revelou que a variação média de reajuste do tributo para 2026 foi de 1,72%. No Distrito Federal, aproximadamente 1,3 milhão de veículos são taxados com o IPVA.  

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Por Correio Braziliense
postado em 20/07/2026 16:48
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