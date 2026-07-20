Prazos para quitar última parcela do IPVA vão até sexta-feira (24/7)

Beatriz Ocké*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O prazo limite para o pagamento da sexta e última parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPVA) referente a 2026 começa nesta segunda-feira (20/7) e termina na sexta (24/7). Contribuintes que decidiram parcelar o pagamento do tributo devem estar atentos às datas de vencimento, conforme o último dígito da placa de identificação do veículo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira abaixo o calendário:
-
Dígito final 1 ou 2 : segunda-feira (20/7)
-
Dígito final 3 ou 4 : terça-feira (21/7)
-
Dígito final 5 ou 6: quarta-feira (22/7)
-
Dígito final 7 ou 8 : quinta-feira (23/7)
-
Dígito final 9 ou 0 : sexta-feira ( 24/7)
Além dos boletos que são encaminhados para a residência dos contribuintes, também é possível acessar e imprimir o documento pelo portal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec-DF). Ao entrar no portal, basta ir até a aba “Emitir IPVA” e, em seguida, inserir o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
Percentual
Em 2026, as alíquotas não tiveram mudanças significativas. Os percentuais permanecem sendo 3% para carros de passeio, 2% para motocicletas e 1% para veículos de carga. Uma apuração da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revelou que a variação média de reajuste do tributo para 2026 foi de 1,72%. No Distrito Federal, aproximadamente 1,3 milhão de veículos são taxados com o IPVA.
Saiba Mais
- Cidades DF "Programas sociais são a nossa prioridade", afirma secretária
- Cidades DF Ação itinerante facilita acesso da população a serviços de energia elétrica
- Cidades DF Agências do trabalhador oferecem 606 vagas nesta segunda-feira (20/7)
- Cidades DF Restaurante Comunitário de Brazlândia ficará fechado de 24 a 26 de julho