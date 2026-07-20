Agências do trabalhador oferecem 606 vagas nesta segunda-feira (20/7)

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

*Por Elias Frazão—As agências do trabalhador do DF oferecem, nesta segunda-feira (20/7), 606 vagas de emprego, com remunerações que variam de R$ 1,7 mil a R$ 8 mil. A vaga de maior salário é para o cargo de mecânico de máquina industrial, com remuneração de R$ 8 mil, além de benefícios. São cinco oportunidades.

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Outros cargos se destacam pela quantidade de vagas ofertadas. As de operador de caixa e de repositor de mercadorias são as principais: juntas, somam 191 vagas disponíveis, sendo 96 para operador e 95 para repositor.

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Para participar dos processos seletivos é necessário cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir em uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Empregadores e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel