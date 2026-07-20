Cidades do DF terão interrupção de energia nesta terça feira (21/7)

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido sem aviso prévio - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

*Por Elias Frazão

Cidades do DF sofrerão interrupção no fornecimento de energia nesta terça-feira (21/7). O desligamento afetará diferentes regiões do Distrito Federal, como Planaltina, Fercal, Paranoá e Samambaia. O desligamento acontece para manutenção na rede elétrica ou para a poda de árvores e serão feitos em horários distintos para garantir a segurança dos trabalhadores.

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Em Planaltina, a interrupção será das 9h às 15h, nas quadras 19, 20, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 59, para serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.

Na Fercal, o fornecimento será suspenso das 10h às 16h, na DF-205, Km 2, e na DF-150, km 12, para poda de árvores.

No Paranoá, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, na DF-250, km 10, Capão da Erva, para serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.

Já em Samambaia, a interrupção está prevista para o período das 9h às 14h, na QR 310, na QS 310 e na QR 312, também para melhoria e modernização da rede elétrica.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, também pode haver interrupções não programadas. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem utilizar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que façam uso de aparelho adaptado.