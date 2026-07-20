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Literatura

Sesc-DF realiza Feira de Troca de Livros gratuita nesta terça-feira (21/7)

Evento será na Biblioteca Monteiro Lobato, no Sesc 504 Sul, no período da tarde. Iniciativa pretende incentivar encontro entre leitores

Leve livros em bom estado de conservação e troque por títulos disponíveis na feira - (crédito: Foto: Divulgação/Sesc DF)
Leve livros em bom estado de conservação e troque por títulos disponíveis na feira - (crédito: Foto: Divulgação/Sesc DF)

Trocar um livro já lido da sua estante por uma nova história, relatar experiências e se envolver em conversas sobre literatura. Essa é a proposta da Feira de Troca de Livros gratuita do Sesc, que acontece nesta terça feira (21/07), das 14h às 17h, no Sesc 504 Sul.

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A ação tem a intenção de reunir leitores, incentivar o hábito de leitura e promover conversas sobre livros. No total, serão 355 livros disponibilizados para troca. Entre eles, títulos de ficção, poesia, romance e literatura juvenil. Para participar, basta levar livros em bom estado e trocá-los pelos que estiverem disponíveis na feira. Será permitido que cada pessoa troque no máximo 10 obras. 

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Serviço

Feira de Troca de Livros do Sesc-DF

Data: terça-feira, 21 de julho

Horário: 14h às 17h

Local: Biblioteca Monteiro Lobato – Sesc 504 Sul

Entrada: gratuita

Saiba Mais

 

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 20/07/2026 16:58 / atualizado em 20/07/2026 17:05
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