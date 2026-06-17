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Sesc promove diálogo com a comunidade para consolidar unidade cultural

A ação ocorre de 17 a 23 de junho, em Ceilândia, no Gama, Plano Piloto e em Taguatinga Norte. A nova unidade será na 511 Norte

Sesc 504 Sul - (crédito: Divulgação)
Sesc 504 Sul - (crédito: Divulgação)

O Sesc Cultural nos Territórios vai passar por quatro regiões administrativas — Ceilândia, Gama, Plano Piloto e Taguatinga Norte — para ouvir a comunidade e debater o futuro do novo Centro Cultural da 511 Norte. A ação começou nesta quarta-feira (17/6) e vai até 23 de junho. Entre os temas a serem abordados estão participação, território, diversidade e construção coletiva.

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Serão realizadas quatro rodas de conversa. A rodada começou por Ceilândia. Em seguida, virão Gama (quinta-feira, 18/6), Plano Piloto (sexta-feira, 19/6) e Taguatinga Norte (terça-feira, 23/6). Todos os encontros são das 14h às 18h, na unidade local do Sesc. No Plano Piloto, o encontro será no Sesc da 504 Sul.

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Os debates vão moldar o Sesc Cultural (511 Norte), um megaprojeto de mais de 10 mil m² assinado por Marcelo Ferraz, discípulo da arquiteta modernista Lina Bo Bardi. Com previsão de entrega completa para 2028, o espaço terá teatro, galerias, laboratório de tecnologia e muito mais.

Os eventos são gratuitos, sem necessidade de retirar ingresso.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 18:30
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