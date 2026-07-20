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Atropelamento

Adolescente de skate é atropelado na Asa Norte

Jovem foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da região. Motorista permaneceu no local até fim do atendimento

Segundo a corporação, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com um skate próximo ao corpo - (crédito: Foto: Divulgação/CMBDF)
Segundo a corporação, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com um skate próximo ao corpo - (crédito: Foto: Divulgação/CMBDF)

Um adolescente ficou ferido na tarde desta segunda-feira (20/7) após ser atropelado por um carro na Asa Norte. O acidente aconteceu por volta das 16h50, na SQN 205, nas proximidades da Tesourinha, que liga as quadras pares às ímpares de Brasília.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou três viaturas para atender a ocorrência. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com um skate próximo ao corpo, e recebeu atendimento, seguindo o protocolo padrão para casos de trauma antes de ser encaminhada a um hospital da região.

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A motorista do veículo envolvido no atropelamento não deixou o local e aguardou até a conclusão do socorro. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada e esteve presente para acompanhar o caso. A dinâmica que levou ao acidente não foi esclarecida pelas autoridades.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 20/07/2026 18:49
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