Adolescente de skate é atropelado na Asa Norte

Um adolescente ficou ferido na tarde desta segunda-feira (20/7) após ser atropelado por um carro na Asa Norte. O acidente aconteceu por volta das 16h50, na SQN 205, nas proximidades da Tesourinha, que liga as quadras pares às ímpares de Brasília.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou três viaturas para atender a ocorrência. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com um skate próximo ao corpo, e recebeu atendimento, seguindo o protocolo padrão para casos de trauma antes de ser encaminhada a um hospital da região.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A motorista do veículo envolvido no atropelamento não deixou o local e aguardou até a conclusão do socorro. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada e esteve presente para acompanhar o caso. A dinâmica que levou ao acidente não foi esclarecida pelas autoridades.