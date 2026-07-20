R&BEER Festival une cerveja artesanal e black music em Pirenópolis

Pirenópolis (GO) recebe o R&Beer Festival no próximo sábado (25/7) para comemorar os 10 anos da Cervejaria Santa Dica, a primeira cervejaria artesanal da cidade. O evento acontece no espaço cultural Santa Dica e une música, gastronomia e cervejas artesanais da região.

A proposta do festival é celebrar a década de história da Santa Dica, combinando o melhor da black music com a produção cervejeira local. Além dos rótulos da anfitriã, o público poderá degustar cervejas de diversas outras cervejarias, valorizando os produtores do Centro-Oeste.

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Atrações musicais

A programação musical conta com duas apresentações. A cantora ELI sobe ao palco com um show em homenagem a Sandra Sá, interpretando grandes sucessos da artista, um dos principais nomes da black music brasileira.

Em seguida, a cantora Tali apresenta um repertório com clássicos da soul music e do R&B. Com voz potente e interpretação envolvente, a artista inclui no show canções consagradas do Fat Family.

Serviço: R&Beer Festival

Data: 25 de julho

Local: Espaço Cultural Santa Dica – Pirenópolis (GO)

Atrações: ELI e Tali

Experiência: Black music, cervejas artesanais locais e gastronomia

Ingressos: Disponíveis no site BaladApp

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.