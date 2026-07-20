Agir-DF lança candidatos ao GDF e ao Senado

Elisson Ferreira (esquerda) e Tiago Tarsis (direita) são candidatos do partido Agir-DF - (crédito: Divulgação)

O Agir-DF oficializou, nesta segunda-feira (20/7), as candidaturas do partido para as eleições de 2026 no Distrito Federal. Foram anunciados os nomes do jornalista e empresário Elisson Ferreira para disputar o Governo do Distrito Federal (GDF) e de Tiago Tarsis para concorrer ao Senado.

Durante a convenção da legenda, o Agir-DF informou que o plano de governo foi elaborado com base em um diagnóstico da realidade do DF e reúne propostas para diferentes áreas da administração pública e do desenvolvimento econômico e social.

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Perfil

Elisson Ferreira tem 39 anos, nasceu em Taguatinga e é jornalista, empresário do setor de eventos e pós-graduado em Análise e Marketing Político. Atuou nas áreas de comunicação e marketing e passou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e pela Câmara dos Deputados. Disputa pela primeira vez um cargo eletivo e defende uma gestão focada em eficiência, equilíbrio fiscal, empreendedorismo, melhoria dos serviços públicos e investimentos em mobilidade.

Tiago Tarsis é agricultor, microempresário, formado em Gestão de Marketing e pós-graduado em Comunicação. Também atua como estrategista político, com experiência em cargos públicos e campanhas eleitorais. Candidato ao Senado pelo Agir-DF, defende o combate às apostas, a eletrificação de automóveis, a defesa das terras raras e do Pix.