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Previsão do Tempo

Inmet mantém aviso amarelo de baixa umidade no DF e tempo segue estável

Clima continua seco no Centro-Oeste e o Instituto Nacional de Metereologia destaca quedas mais bruscas no período da tarde, com umidade do ar variando entre 20% a 30%

Bom dia, Brasília! Tempo seco resulta em aviso amarelo no DF e a orientação é que os brasilienses se mantenham hidratados ao longo do dia - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
Bom dia, Brasília! Tempo seco resulta em aviso amarelo no DF e a orientação é que os brasilienses se mantenham hidratados ao longo do dia - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O dia começa sem trégua do tempo nesta terça-feira (21/7) no Distrito Federal. Com temperaturas que chegaram à 12°C no início da manhã, a amplitude térmica pode castigar à tarde e máximas devem alcançar os 29°C. De acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a capital ainda está sob o aviso amarelo, para baixa umidade do ar, variando entre 20 a 30%.

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As orientações para este clima é que os moradores do quadradinho se mantenham hidratados. Segundo o meteorologista do Inmet, Mércio Dantas, o recomendado é beber bastante líquido e "evitar desgaste físico e exposição ao sol nos períodos mais secos do dia, que ocorrem à tarde", destaca o especialista. A previsão de chuva também está reduzida neste período do ano.

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Além do tempo seco, Mércio destaca que os próximos dias devem ficar mais quentes. O especialista detalha que a elevação das temperaturas no período da tarde podem alcançar em torno de 30°C, o que pode trazer ainda mais desconforto depois das 12h em Brasília.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 21/07/2026 08:53 / atualizado em 21/07/2026 08:54
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