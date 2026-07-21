Desligamento de energia atinge quatro regiões do DF nesta terça-feira (21/7)

Moradores de Planaltina, Fercal, Paranoá e Samambaia devem se preparar para interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (21/7). Os desligamentos serão realizados pela concessionária para permitir serviços de modernização da rede elétrica e poda de árvores com segurança para as equipes de trabalho.
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Em Planaltina, o fornecimento será interrompido das 9h às 15h nas quadras 19, 20, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 59. Na Fercal, a suspensão ocorrerá das 10h às 16h na DF-205, km 2, e na DF-150, km 12. No Paranoá, o desligamento será das 10h às 16h, na DF-250, km 10, na região do Capão da Erva. Já em Samambaia, a interrupção está prevista das 9h às 14h, nas quadras QR 310, QS 310 e QR 312.
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Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Em casos de falta de energia não programada, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.
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