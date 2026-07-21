InícioCidades DF
MERCADO DE TRABALHO

Agências do Trabalhador oferecem 792 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (21/7)

Oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade; salários chegam a R$ 8 mil

Vaga destaque é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Vaga destaque é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 792 vagas de emprego nesta terça-feira (21/7), com oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo candidatos em busca do primeiro emprego.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O maior salário oferecido é de R$ 8 mil para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial, que conta com cinco vagas. Entre as funções com maior número de oportunidades está a de operador de caixa, com 164 vagas e remuneração de até R$ 1,7 mil, além de benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 21/07/2026 07:00
SIGA
x