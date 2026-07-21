Agências do Trabalhador oferecem 792 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (21/7)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 792 vagas de emprego nesta terça-feira (21/7), com oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo candidatos em busca do primeiro emprego.
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O maior salário oferecido é de R$ 8 mil para o cargo de mecânico de manutenção de máquina industrial, que conta com cinco vagas. Entre as funções com maior número de oportunidades está a de operador de caixa, com 164 vagas e remuneração de até R$ 1,7 mil, além de benefícios.
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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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