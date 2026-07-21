Jardins Mangueiral terá fornecimento de água suspenso nesta quinta

Nesta quinta-feira (23/7), a região do Jardins Mangueiral passará por uma suspensão no fornecimento de água entre 7h e 18h para uma manutenção na rede. A interrupção tem como objetivo melhorar o sistema de abastecimento.
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O fornecimento de água será normalizado gradualmente quando o trabalho for finalizado. A orientação para a população é de que adote práticas de consumo consciente de água, pensando no fornecimento coletivo.
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Para mais informações, é possível acessar o canal público pelo telefone 115.
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Por Gabriela Cidade*
postado em 21/07/2026 14:44