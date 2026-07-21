Celina Leão vistoria obras de novas UPAs em Águas Claras e Taguatinga

A governadora Celina Leão (PP) vistoriou o andamento das obras das novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Águas Claras e de Taguatinga Sul, na manhã desta terça-feira (21/7). Durante as visitas, a chefe do Executivo destacou que as unidades terão estrutura maior que as atuais, com tomógrafos, atendimento pediátrico e mais de 60 leitos, medidas que visam ampliar a capacidade da rede pública de saúde e reduzir a sobrecarga dos hospitais.

Na primeira vistoria, em Águas Claras, Celina ressaltou que as novas unidades representam um novo padrão para a rede de urgência e emergência do DF. "A maior UPA que nós tínhamos era de 1.800 metros quadrados. Essas novas UPAs têm 2.500 metros quadrados. É como se fosse um hospital de porte pequeno", afirmou.

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A governadora explicou que determinou a adequação dos projetos para que todas as novas unidades contem com tomógrafos, evitando que pacientes precisem ser transferidos para hospitais apenas para realizar exames de imagem. "O médico não pode liberar sem esse diagnóstico. Então, o que eu determinei é que todas elas tenham tomógrafos. Isso vai agilizar os laudos e o atendimento”, disse.

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Segundo a chefe do Buriti, as novas unidades também terão atendimento pediátrico, uma das principais demandas da população. Celina destacou que as novas unidades ajudam a distribuir a demanda por atendimento.

Entregas

Sobre o cronograma das obras, a governadora informou que a unidade de Águas Claras tem previsão de entrega para novembro deste ano. Ela explicou que algumas obras sofreram atrasos por questões relacionadas à regularização dos terrenos e à tramitação junto aos órgãos de fiscalização, mas afirmou que esses entraves já foram superados.

"Essa está dentro do calendário deste ano. Está prevista para novembro. Aquelas que estão um pouco mais atrasadas são as que tiveram algum problema durante a construção. Às vezes o Tribunal de Contas solicita alguma documentação, mas tudo isso já foi vencido. As que não forem entregues este ano serão concluídas no começo do ano que vem", afirmou.

Na sequência, Celina Leão visitou as obras da UPA de Taguatinga Sul, que será a primeira unidade de pronto atendimento da região. Segundo a governadora, o novo equipamento ajudará a reduzir a pressão sobre o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

"Taguatinga é muito especial porque nós não tínhamos nenhuma UPA aqui. É uma das maiores cidades do DF e existe uma necessidade muito grande em Taguatinga Sul. Hoje nós temos um hospital que já está sobrecarregado, o HRT, e eu tenho certeza de que essa unidade vai atender muito bem a população de Taguatinga e das regiões adjacentes", enfatizou Celina.

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Embora a previsão técnica da obra seja janeiro do próximo ano, Celina disse que tem cobrado a antecipação da entrega. "Quero entregar como presente de Natal. Taguatinga tem que ser presenteada", concluiu.