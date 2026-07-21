Governadora afirma que governo não vai tolerar grilagem de terras DF

Segundo a governadora, a Secretaria de Segurança Pública acompanha as invasões e atua de forma integrada com as polícias Civil e Militar para combater a grilagem de terras. - (crédito: Foto: Davi Cruz/C.B/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o GDF "não vai tolerar esse tipo de situação" ao comentar as invasões de áreas públicas registradas em diferentes regiões da capital. Segundo a chefe do Buriti, as ocupações são organizadas por grupos criminosos e estão sendo monitoradas pelas forças de segurança. A declaração foi dada durante visita às obras do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Taguatinga Norte, nesta terça-feira (21/7).

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Segundo a governadora, a Secretaria de Segurança Pública acompanha as invasões e atua de forma integrada com as polícias Civil e Militar para combater a grilagem de terras. "A Secretaria de Segurança Pública tem monitorado essa invasão que está acontecendo de forma orquestrada em várias áreas aqui do Distrito Federal. Nós não vamos tolerar esse tipo de situação. São grupos criminosos que têm atuado, grilando a terra, cobrando de outras pessoas de boa-fé", afirmou.

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Celina ressaltou que o governo trabalha para ampliar o acesso à moradia para famílias em situação de vulnerabilidade, mas reforçou que as invasões não serão aceitas. "Nós abrimos um decreto para 10 mil lotes da Codhab, atendendo aquelas pessoas mais vulneráveis que estão na lista. Ou seja, nós não estamos de braços cruzados. Nós vamos cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade, mas esse não é o caminho", afirmou.

Ao citar as áreas afetadas, Celina mencionou ocupações na Estrutural e em São Sebastião e informou que o GDF negocia uma desocupação pacífica com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

A governadora afirmou ainda que o crescimento urbano deve ocorrer de forma planejada para evitar dificuldades na implantação da infraestrutura pública. "A gente quer crescer de forma ordenada. Nós temos lotes que estão dentro do planejamento. Depois a gente entrar com infraestrutura é bem mais complicado", pontuou.

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A chefe do executivo reforçou que também há registros de desmatamento em áreas invadidas e garantiu que o governo continuará reprimindo as ocupações irregulares. “A Polícia Civil já levantou vários outros focos, mas nós estamos firmes e vigilantes nessa situação. Nós não vamos permitir isso aqui no DF”, concluiu.